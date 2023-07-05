Алина Загитова выступит вместо Анны Щербаковой в ледовом шоу Татьяны Навки
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Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Сочи вместо победительницы Олимпийских игр Анны Щербаковой.
«Алина Загитова выступит вместо Ани Щербаковой 13, 15 и 16 июля», — приводит слова представителя пресс-службы шоу ТАСС.
Выступление Щербаковой в шоу запланировано 1, 2, 4 и 5 августа.
Напомним, Загитова завершила профессиональную карьеру в декабре 2019 года. После ухода из спорта фигуристка получает высшее образование в области журналистики, работает теледущей и участвует в ледовых шоу. Щербакова не выступала в прошлом сезоне из-за восстановления после операции на колене. Спортсменка не исключила, что продолжит карьеру.
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