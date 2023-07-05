Алина Загитова выступит вместо Анны Щербаковой в ледовом шоу Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Алина Загитова примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» в Сочи вместо победительницы Олимпийских игр Анны Щербаковой.

«Алина Загитова выступит вместо Ани Щербаковой 13, 15 и 16 июля», — приводит слова представителя пресс-службы шоу ТАСС.

Выступление Щербаковой в шоу запланировано 1, 2, 4 и 5 августа.

Напомним, Загитова завершила профессиональную карьеру в декабре 2019 года. После ухода из спорта фигуристка получает высшее образование в области журналистики, работает теледущей и участвует в ледовых шоу. Щербакова не выступала в прошлом сезоне из-за восстановления после операции на колене. Спортсменка не исключила, что продолжит карьеру.