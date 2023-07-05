Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Спортивный невролог: катание на коньках с ампутацией представляет значительные трудности

Спортивный невролог: катание на коньках с ампутацией представляет значительные трудности
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный невролог Игорь Рудяков высказался о трудностях, с которыми может столкнуться олимпийский чемпион Роман Костомаров, перенёсший ампутации, при катании на коньках.

«Катание на коньках с ампутацией ног представляет значительные трудности. Если в протезе есть коленный сустав, это улучшает контроль над телом и некоторые базовые движения на льду могут быть выполнены. Тем не менее балансирование на льду становится сложнее, так как контроль над протезом ограничен. Человек с протезом не сможет выполнять сложные вращения и прыжки, а только скользить по льду.

Когда контроль над голеностопным суставом отсутствует (в этом случае, при ампутации), это затрудняет балансирование на льду. Но, несмотря на все трудности, со временем и поддержкой близких на тренировках можно достичь базовых знаний и навыков катания на коньках с ампутированными ногами», — сказал Рудяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.

Материалы по теме
«Разум не преодолеет травму, если потерять веру». Сможет ли Костомаров вернуться на лёд?
Эксклюзив
«Разум не преодолеет травму, если потерять веру». Сможет ли Костомаров вернуться на лёд?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023