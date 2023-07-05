Спортивный невролог: катание на коньках с ампутацией представляет значительные трудности

Спортивный невролог Игорь Рудяков высказался о трудностях, с которыми может столкнуться олимпийский чемпион Роман Костомаров, перенёсший ампутации, при катании на коньках.
«Катание на коньках с ампутацией ног представляет значительные трудности. Если в протезе есть коленный сустав, это улучшает контроль над телом и некоторые базовые движения на льду могут быть выполнены. Тем не менее балансирование на льду становится сложнее, так как контроль над протезом ограничен. Человек с протезом не сможет выполнять сложные вращения и прыжки, а только скользить по льду.
Когда контроль над голеностопным суставом отсутствует (в этом случае, при ампутации), это затрудняет балансирование на льду. Но, несмотря на все трудности, со временем и поддержкой близких на тренировках можно достичь базовых знаний и навыков катания на коньках с ампутированными ногами», — сказал Рудяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
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