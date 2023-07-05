Травматолог-ортопед рассказал о сроках протезирования Романа Костомарова

Травматолог-ортопед, подиатр Сергей Алексутов высказался о том, сколько времени может занять протезирование олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.

«Трудно называть конкретные даты. Помимо того, что сроки этапного протезирования определяет только врач, есть ещё одна особенность. Когда речь идёт о спортсменах, мы говорим не об обычных людях. Это люди, приучившие свой организм к тренировкам, знающие этапы тренировочного процесса и чувствующие свой организм. Их организм более активно сопротивляется болезни. Не менее важно, что у спортсменов сформирована привычка тренироваться для достижения результата. Многократные повторения, падения, снова повторения и стойкое принятие монотонной работы. Стандартные сроки спортсменам не подходят ещё и потому, что у них годами вырабатывались такие качества, как целеустремлённость, упорство, стойкость, формирование внутреннего стержня. Тем более у людей с таким характером, как у Романа», — сказал Алексутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.