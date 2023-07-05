Врач пояснил, почему тренировки на велотренажёре благоприятны для реабилитации Костомарова

Спортивный невролог Игорь Рудяков рассказал о пользе тренировок на велотренажёре для олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова.
«Мы можем видеть, как Роман Костомаров приступил к этапу реабилитации, где используется велотренажёр, что благоприятно с точки зрения прогнозирования. Но здесь нужно быть очень осторожным в прогнозах, так как при этом этапе реабилитации нет осевой нагрузки и невозможно оценить, как приживаются протезы», — сказал Рудяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.
Напомним, Костомаров находится в больнице с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.
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