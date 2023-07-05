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Спортивный невролог объяснил, как выбрать протез для фигурного катания после ампутации

Спортивный невролог объяснил, как выбрать протез для фигурного катания после ампутации
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Спортивный невролог Игорь Рудяков рассказал, на что необходимо обратить внимание при выборе протеза для фигурного катания после ампутации.

«При выборе протеза для катания на коньках необходимо учитывать индивидуальные особенности, такие как размер ступни, вес, уровень активности и так далее. Кроме того, важно обратиться к специалистам, которые занимаются проектированием и изготовлением специальных протезов для фигурного катания. К фигурному катанию с протезными ногами необходимо подходить с осторожностью и постепенно увеличивать нагрузки», — сказал Рудяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валерией Кукалевой.

Напомним, этап протезирования после ампутации сейчас проходит олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров.

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