В Ленинградской области пройдёт мастер-класс Тамары Москвиной по фигурному катанию

15 июля 2023 года в Ледовом дворце курорта «‎Игора» в Ленинградской области пройдёт мастер-класс от ведущих спортсменов и легендарного тренера, легенды советского и российского спорта, заслуженного тренера по фигурному катанию, семикратной чемпионки СССР Тамары Москвиной.

«Это уникальная возможность для профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания посмотреть на мастерство спортсменов и поучиться азам фигурного катания вместе с чемпионами и призёрами чемпионата мира, участниками всероссийских соревнований. Открытые мастер-классы на курорте «‎Игора» уже несколько лет проходят в особой, дружеской атмосфере», – написано на официальном сайте курорта.

Программа мероприятия включает в себя 1 час 15 минут тренировки спортсменов, а также 1 час 40 минут мастер-класса фигуристов и свободное катание.