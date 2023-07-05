В Ленинградской области пройдёт мастер-класс Тамары Москвиной по фигурному катанию

15 июля 2023 года в Ледовом дворце курорта «Игора» в Ленинградской области пройдёт мастер-класс от ведущих спортсменов и легендарного тренера, легенды советского и российского спорта, заслуженного тренера по фигурному катанию, семикратной чемпионки СССР Тамары Москвиной.
«Это уникальная возможность для профессиональных спортсменов и любителей фигурного катания посмотреть на мастерство спортсменов и поучиться азам фигурного катания вместе с чемпионами и призёрами чемпионата мира, участниками всероссийских соревнований. Открытые мастер-классы на курорте «Игора» уже несколько лет проходят в особой, дружеской атмосфере», – написано на официальном сайте курорта.
Программа мероприятия включает в себя 1 час 15 минут тренировки спортсменов, а также 1 час 40 минут мастер-класса фигуристов и свободное катание.
- 5 июля 2023
-
20:32
-
15:18
-
14:55
-
14:30
-
14:17
-
14:05
-
13:40
-
13:15
-
11:40
- 4 июля 2023
-
21:16
-
19:34
-
19:09
-
18:15
-
17:27
-
17:20
-
16:43
-
16:41
-
15:55
-
11:41
-
09:51
-
09:31
- 3 июля 2023
-
18:02
-
14:04
-
13:33
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 2 июля 2023
-
23:00
-
22:40
-
22:01
-
21:00
-
20:35
-
17:33
-
16:54