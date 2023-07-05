Жулин — про Костомарова: в январе мне сказали, что его шансы выжить — всего 2%

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о своих первых впечатлениях после госпитализации олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова в январе нынешнего года.

«Для всех нас было шоком, когда мы о Роме узнали… Мне тогда сказали, что его шансы выжить — всего два процента. Насколько я знаю, он потянул плечо 1 января. Чтобы он продолжал кататься, ему вкололи противовоспалительное. Что оно делает? Снимает температуру, человек не чувствует боли. Я думаю, тогда он и заболел пневмонией. А за счёт того, что из-за укола температура снижена, симптомов, кроме кашля, не было, то и картина получилась смазанной. Думаю, это и довело его за 10 дней до такого состояния», — рассказал Жулин в эфире канала «Россия 1».