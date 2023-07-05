Сотникова: мне сказали, что на ОИ-2014 у меня нашли допинг. Потом вскрыли вторую пробу

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, российская фигуристка и тренер Аделина Сотникова призналась о положительной допинг-пробе после Олимпийских игр – 2014, а также поделилась мнением о давлении на российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Мне кажется, все прекрасно видели, в каком она была состоянии, особенно когда её уже допустили и она вышла на короткую программу. Ну, 15-летний ребёнок, который вышел на Олимпиаду… У неё все шансы взять ещё одно золото, а тут с каждых сторон: тут СМИ, тут сообщения какие-то, комментарии. Понятное дело, что она, наверное, не читала это всё, но тем не менее это психологически очень тяжело.

Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и всё это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу, и у меня всё было хорошо. А тут другая история.

Мне было ужасно, я была в подавленном состоянии. А представляете: ребёнок, который выступил, уже взял золото, и ей нужно только выйти ещё раз и ещё раз взять золото, допустим… Понятное дело, у нас ещё две девочки, которые выступали, и там всё это было непредсказуемо, кто же возьмёт. Но из-за того, что вот эта вся история произошла, я не знаю, как она просто нашла в себе силы выйти», – рассказала Сотникова в интервью на YouTube-канале Tatarka FM.