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Евгения Медведева: смотрю в зеркало и работаю против этого человека

Евгения Медведева: смотрю в зеркало и работаю против этого человека
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Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о главном сопернике в своей жизни.

«Я уставала, когда вокруг говорили когда-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла своё тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — приводит слова Медведевой Первый канал.

Напомним, 8 июля в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в Москве в рамках первого фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc состоится специальный показ документального фильма «Медведева против Медведевой».

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