РУСАДА не подтвердило информацию о найденном у Сотниковой допинге на ОИ-2014

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что не подтверждает информацию о том, что у олимпийской чемпионки 2014 года по фигурному катанию Аделины Сотниковой якобы находили запрещённые препараты. Ранее, в одном из недавних интервью, Сотникова призналась о положительной допинг-пробе после Олимпийских игр 2014 года.
«В пресс-службе РУСАДА сообщили, что не обладают информацией о том, что у Сотниковой был обнаружен допинг», – сообщает «РИА Новости Спорт».
Напомним, 26-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ю На и итальянку Каролину Костнер. Сотникова стала первой одиночницей, которая принесла России олимпийское золото в индивидуальном зачёте. Также она является двукратным серебряным призёром чемпионатов Европы, победительницей юношеского чемпионата мира и четырёхкратной чемпионкой России. В 2020 году Сотникова объявила о завершении карьеры.
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