«Всякие аксессуары — это всё мешает». Дизайнер — о костюмах для фигурного катания

Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва рассказала об особенностях работы с нарядами для фигуристов.
«Есть разные способы усложнить костюм, например, градиент или фактуры. Необязательно чрезмерное количество страз или каких-то украшений. Всякие аксессуары, мне кажется, это всё мешает. Хотя при желании можно сделать имитацию на сетке либо очень прочно закрепить. Я делала браслеты Алёне Косторной, но они были из очень эластичной ткани.
Недопустимо, чтобы какие-то детали костюма упали на лёд — это очень травмоопасно и за это снимаются баллы. Не хотелось бы, чтобы костюм мешал спортсмену. Я думаю, правила взяты не с потолка, всё разумно. Например, какие-то мелкие стразы, которые, как правило, хорошо зафиксированы, не могут повлиять на выступление. А какие-то крупные детали могут помешать», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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