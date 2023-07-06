«Всякие аксессуары — это всё мешает». Дизайнер — о костюмах для фигурного катания

Дизайнер костюмов для фигурного катания и художественной гимнастики Алёна Куклычёва рассказала об особенностях работы с нарядами для фигуристов.

«Есть разные способы усложнить костюм, например, градиент или фактуры. Необязательно чрезмерное количество страз или каких-то украшений. Всякие аксессуары, мне кажется, это всё мешает. Хотя при желании можно сделать имитацию на сетке либо очень прочно закрепить. Я делала браслеты Алёне Косторной, но они были из очень эластичной ткани.

Недопустимо, чтобы какие-то детали костюма упали на лёд — это очень травмоопасно и за это снимаются баллы. Не хотелось бы, чтобы костюм мешал спортсмену. Я думаю, правила взяты не с потолка, всё разумно. Например, какие-то мелкие стразы, которые, как правило, хорошо зафиксированы, не могут повлиять на выступление. А какие-то крупные детали могут помешать», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.