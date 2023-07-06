«Это добавляет изюминки». Лобода — об использовании реквизита в фигурном катании

Бывшая фигуристка, выступавшая в танцах на льду, призёр юниорского чемпионата мира, тренер и хореограф Алла Лобода рассказала об использовании реквизита в фигурном катании.

«Если я не ошибаюсь, очень давно в танцах на льду, когда ещё было три танца, в оригинальном фигуристы могли использовать какой-то реквизит. Мне кажется, это очень интересно, это развивает. Это добавляет какой-то изюминки, это можно интересно обыграть. Но, наверное, это подходит больше для танцев, в одиночном я не представляю, как это можно сделать.

Мне нравится придумывать какие-то интересные фишки, например, связанные с костюмом. В этом сезоне девочка у нас катала «Рататуй», и у неё была мышка, которую в конце программы она с помощью кнопочки отстёгивала от платья и показывала. Мне кажется, это интересно и в конце программы это уже не отвлекает ни её, ни судей.

Снижали ли баллы из-за этого? Нет. Мне кажется, за такие детальки не надо наказывать, особенно детей, когда они пробуют что-то новое. А взрослых тем более. Просто каждый хочет донести свой образ интереснее, и придираться к такому абсолютно не стоит», — сказала Лобода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.