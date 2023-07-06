Романа Костомарова выписали из больницы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров выписан из больницы. Об этом сообщил сам спортсмен на своей странице в соцсетях.

Напомним, фигурист был госпитализирован в январе текущего года. Он попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.

Позже появилась информация, что Костомаров проходит этап протезирования. 46-летний спортсмен поделился несколькими видео с тренировок после установки протезов. Всего Костомаров провёл в больнице 175 дней.

Костомаров — олимпийский чемпион в танцах на льду (2006), двукратный чемпион мира (2004, 2005) и трёхкратный чемпион Европы (2004, 2005, 2006).