Роман Костомаров: многое я потерял в борьбе со смертью, но по-другому было никак

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров прокомментировал выписку из больницы, в которой находился с января текущего года.

«Позади 175 дней. Впереди вся жизнь. Благодаря врачам я жив. К сожалению, многое я потерял в этой совместной борьбе со смертью. Но по-другому было никак. Огромная команда под руководством Проценко Дениса Николаевича сделала невозможное. Вытащили меня оттуда. Спасибо всем, кто был со мной рядом: лечил, оперировал, восстанавливал, поддерживал. Здоровья всем», — написал Костомаров на своей странице в социальных сетях.

Напомним, фигурист был госпитализирован в январе текущего года. Он попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах.