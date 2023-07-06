Появилось видео выписки Романа Костомарова из больницы

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров обратился к медицинскому персоналу больницы после выписки.
«Вы спасли мою жизнь. Полгода назад я этого, наверно, не понимал, ничего не чувствовал. Я просто думал, что покашлял дома, и уехал на скорой помощи для того, чтобы мне сделали укол или прополоскали меня, и через час я вернусь домой. Но приключилось что приключилось. Сложная болезнь, которая, скажем так, чуть не забрала мою жизнь. Много мыслей в голове после этого. Но в данном случае я в принципе счастлив, что живой.
Моя жена здесь с первого дня ухаживала за мной, переживала и видела, что происходило со мной. Много слёз было пролито. И брат мой тоже ухаживал за мной. И все вы, медсёстры. Всё, что можно было использовать, было использовано, чтобы спасти меня. И лучшие доктора, и лучшие люди, которые занимались реабилитационным процессом, и те, кто руководил послеоперационным процессом», — сказал Костомаров в видео, опубликованном на его странице в социальных сетях.
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