Костомаров: чувствую себя отлично, нормально всё. Сейчас никаких интервью не даю

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров отказался давать комментарий после выхода из больницы.

«Чувствую себя отлично, нормально всё. Дальнейшие планы? Нет-нет, я сейчас никаких интервью не даю», — сказал Костомаров в записи, размещённой в телеграм-канале Mash.

Напомним, сегодня, 6 июля, Костомаров был выписан из больницы, в которой находился с января 2023 года. Спортсмен попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования Костомаров начал тренироваться в больнице. Всего 46-летний фигурист провёл в медицинском учреждении 175 дней.