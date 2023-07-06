Источник: Роман Костомаров продолжит посещать больницу для протезирования рук

Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров, который был выписан из больницы, и в дальнейшем будет посещать медицинское учреждение, так как процесс протезирования рук пока не завершён.
Ранее сегодня, 6 июля, сообщалось, что Костомаров был выписан из больницы в Коммунарке, где находился 175 дней.
«Роман ещё будет лечиться в больнице, процесс протезирования рук не завершён. Скорее всего, как ранее и сообщалось, он полноценно вернётся домой в августе», — приводит слова своего источник в больнице «РИА Новости Спорт».
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования Костомаров начал тренироваться в больнице.
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