Жулин — Костомарову: Ромка, ты очень сильный человек!
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Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новость о том, что его бывший подопечный Роман Костомаров выписан из больницы, где находился в течение 175 дней. Жулин привёл танцевальный дуэт Татьяна Навка/Роман Костомаров к золоту Олимпийских игр – 2006.
«Ромка, ты очень сильный человек! На тебя сейчас равняются многие люди! Я думал, что тоже сильный, но всплакнул», — написал Жулин в комментариях к посту Костомарова в соцсетях.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования Костомаров начал тренироваться в больнице.
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