Сати Казанова — Костомарову: ты обрёл второе рождение и несокрушимую силу духа!

Российская певица и актриса, модель, телеведущая Сати Казанова отреагировала на новость о том, что фигурист Роман Костомаров, который в 2010 году был её партнёром в шоу «Лёд и пламень», выписан из больницы, где находился в течение 175 дней.

Дуэт Костомаров/Казанова занял третье место в шоу «Лёд и пламень».

«Рома, родной! Реву…Чего пришлось пережить за эти дни вам всем и тебе лично, только богу известно… Ты обрёл второе рождение и несокрушимую силу духа! И возникшие ограничения тела сделали неограниченно могучим твоё сердце!» — написала Казанова в комментариях под постом Костомарова в соцсетях.

Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.