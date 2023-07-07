Исключённая из сборной Украины Шаботова: на днях выйду на лёд и буду тренироваться

17-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, исключённая из сборной Украины, объявила о возвращении к тренировочному процессу.
«Миллионы людей задаются вопросом, куда я пропала… Действительно, я ушла из мира фигурного катания сразу после Олимпиады на год. Я долго не тренировалась, и это было исключительно моё желание. Хочу сделать небольшое заявление, кто-то будет за меня рад, а кто-то огорчён. На днях я выйду на лёд и буду тренироваться в полном объёме. Я набралась сил и терпения, чтобы продолжать борьбу. Увидимся в 2024 году», — написала Шаботова на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Шаботова выступала за национальную команду России до 2019 года, после чего сменила спортивное гражданство. Весной прошлого года фигуристка была исключена из сборной Украины.
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