Исключённая из сборной Украины Шаботова: на днях выйду на лёд и буду тренироваться

17-летняя фигуристка Анастасия Шаботова, исключённая из сборной Украины, объявила о возвращении к тренировочному процессу.

«Миллионы людей задаются вопросом, куда я пропала… Действительно, я ушла из мира фигурного катания сразу после Олимпиады на год. Я долго не тренировалась, и это было исключительно моё желание. Хочу сделать небольшое заявление, кто-то будет за меня рад, а кто-то огорчён. На днях я выйду на лёд и буду тренироваться в полном объёме. Я набралась сил и терпения, чтобы продолжать борьбу. Увидимся в 2024 году», — написала Шаботова на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Шаботова выступала за национальную команду России до 2019 года, после чего сменила спортивное гражданство. Весной прошлого года фигуристка была исключена из сборной Украины.