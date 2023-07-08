Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, будет ли исполнять четверной аксель

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, будет ли усложнять контент на следующий сезон.
«Пока меня устраивает мой контент с двумя акселями, с тремя в двух программах. Есть ли шанс увидеть четверной на соревнованиях? Шансы есть, но с каждым годом их всё меньше. Четверной аксель? Это для меня mission impossible.
Есть ли вероятность, что в России женщины начнут исполнять этот прыжок? В нынешнем поколении, может, кто-то и решится, но, чтобы кто-то сделал аксель, я сомневаюсь в этом. Это очень сложно, нужно очень много сил, таланта, быстрой крутки и очень-очень правильной техники. Поэтому я пока не вижу, чтобы кто-то из девушек мог хотя бы попытаться сделать четверной аксель», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».
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