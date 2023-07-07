«Сошлись характерами». Елизавета Туктамышева — о работе с тренером Алексеем Мишиным

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева объяснила, в чём секрет её многолетнего сотрудничества с заслуженным тренером СССР Алексеем Мишиным.

«Мы похожи, наверное, по характеру. Сошлись, так сказать. Очень комфортно работать с тренером, когда есть понимание. В этом и есть секрет, не нужно ничего менять, потому что и так всё налажено, всё работает.

Не хотела ли поменять тренерский штаб? Нет, перейти не было мысли.

Главное, чему научил Алексей Николаевич? Спокойно относиться к разным ударам судьбы. Он мудро и хладнокровно поступает в какие-то моменты. Когда, например, на самолёт опаздываем или не туда приехали, я уже в панике. А у Алексея Николаевича учусь спокойствию и умиротворению.

Что самое тяжёлое в работе с Мишиным? Для меня в целом нет ничего тяжёлого», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».