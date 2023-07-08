Туктамышева не согласилась с мнением, что без россиян нет прогресса в фигурном катании

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира — 2021 в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что следила за международными соревнованиями в сезоне-2022/2023 и не согласилась с мнением, что без россиян нет прогресса в фигурном катании.

«В некоторых дисциплинах прогресс есть. Безусловно, в мужском одиночном катании – колоссальный прогресс, потому что юный парень исполнил практически запредельный элемент ультрасложности. (Фигурист из США Илья Малинин впервые в истории приземлил четверной аксель. – Прим. «Чемпионата»).

В танцах есть хорошие танцоры. В парах и женском одиночном катании, может быть, да, но я бы не сказала, что там нет такой сильной конкуренции. У девушек было мало попыток ультра-си в этом сезоне, но это не значит, что соревнования стали менее интересны. В некоторых дисциплинах, конечно, видна потеря российских спортсменов, но я бы не сказала, что без интереса смотрела все остальные старты», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».