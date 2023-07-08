Навка: если у Костомарова будет желание возглавить ФФККР, я поддержу такую инициативу

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду, российская фигуристка Татьяна Навка, выступавшая в дуэте с Романом Костомаровым, отреагировала на слова депутата Госдумы РФ Ирины Родниной, которая ранее допустила, что Костомаров может возглавить Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР).
«Почему бы и нет, Роман достоин быть президентом Федерации фигурного катания, если у него будет такое желание. Олимпийский чемпион. Думаю, нет ничего невозможного. Если бы у Романа было желание, я бы поддержала такую инициативу», — приводит слова Навки Metaratings.
Напомним, Костомаров был госпитализирован в январе текущего года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у фигуриста развился некроз конечностей, из-за которого ему пришлось перенести ампутации. 6 июля Костомаров был выписан из медицинского учреждения.
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