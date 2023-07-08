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Татьяна Навка — о новой работе: я олимпийская чемпионка — мне не страшно

Татьяна Навка — о новой работе: я олимпийская чемпионка — мне не страшно
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду, продюсер ледовых шоу Татьяна Навка высказалась о новой для себя роли – ведущей интервью-шоу «Команда».

«Не боюсь ли сравнений с теми, кто профессионально работает в этом жанре? Конечно, мне волнительно. Я понимаю, что меня будут сравнивать с успешными телеведущими, которые занимаются этим профессионально уже долгое время. Но я ещё и олимпийская чемпионка — мне не страшно, но как спортсменка знаю, что всему нужно учиться, тренироваться и становиться лучше. Только тогда будет результат. Не каждый чемпион может стать телеведущим, хорошим тренером или продюсером. Я такой человек — мне интересно ставить для себя новые высоты, развиваться, двигаться вперёд. И я умею добиваться успеха. Очень надеюсь, что у меня получится и зрители оценят «Команду», — приводит слова Навки HELLO! Russia.

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