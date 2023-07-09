Евгения Медведева: когда не получила золото Олимпиады, думала, что проиграла жизнь

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих переживаниях после Олимпийских игр 2018 года. На той Олимпиаде Медведева заняла второе место в индивидуальных соревнованиях, уступив соотечественнице Алине Загитовой 1,31 балла.

«Как нас воспитывают? Либо золото, либо ничего. И мы все идём к олимпийской золотой медали. Как-то психологически настолько вбивают тебе в голову, что это — цель всей твоей жизни, что это — единственное, что тебе нужно в жизни. Действительно, когда я её не получила, я думала, что проиграла жизнь», — сказала Медведева в документальном фильме «Медведева против Медведевой».

Премьера фильма «Медведева против Медведевой» состоялась вчера, 8 июля, в павильоне «Кино» в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.