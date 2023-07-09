Евгения Медведева: когда не получила золото Олимпиады, думала, что проиграла жизнь

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих переживаниях после Олимпийских игр 2018 года. На той Олимпиаде Медведева заняла второе место в индивидуальных соревнованиях, уступив соотечественнице Алине Загитовой 1,31 балла.
«Как нас воспитывают? Либо золото, либо ничего. И мы все идём к олимпийской золотой медали. Как-то психологически настолько вбивают тебе в голову, что это — цель всей твоей жизни, что это — единственное, что тебе нужно в жизни. Действительно, когда я её не получила, я думала, что проиграла жизнь», — сказала Медведева в документальном фильме «Медведева против Медведевой».
Премьера фильма «Медведева против Медведевой» состоялась вчера, 8 июля, в павильоне «Кино» в Центральном парке культуры и отдыха имени Максима Горького в рамках фестиваля документального контента стриминговых платформ ORIGINAL+Doc.
- 9 июля 2023
-
10:30
-
10:16
-
10:03
- 8 июля 2023
-
19:20
-
19:06
-
18:45
-
18:39
-
17:58
-
17:45
-
17:04
-
14:33
-
12:10
-
11:21
-
00:34
-
00:07
- 7 июля 2023
-
23:42
-
23:25
-
12:28
-
11:53
- 6 июля 2023
-
22:51
-
21:45
-
21:21
-
21:02
-
20:44
-
18:06
-
15:52
-
15:31
-
15:16
-
14:58
-
14:20
-
13:55
-
13:29
-
12:44
-
11:37
-
09:33