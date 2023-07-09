Евгения Медведева раскрыла одну из причин ухода от Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева назвала одну из причин, по которой решила покинуть группу тренера Этери Тутберидзе.

«Всем так было лучше, прежде всего мне. Находиться в той обстановке было очень трудно. Я постоянно слышала «как жаль, как жаль. Если бы были две золотые медали, мы бы дали их обеим». Мне говорят: «Ты для нас олимпийская чемпионка» — а я стою и думаю, что я не олимпийская чемпионка! Это обесценивание победы соперницы и жалость ко мне. Понятно, что это [была] не единственная причина, но это то, что повлияло на моё решение», — сказала Медведева в документальном фильме «Медведева против Медведевой».

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года, на которых Медведева стала серебряным призёром и в индивидуальных, и в командных соревнованиях, спортсменка перешла к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Золотую медаль на той Олимпиаде завоевала россиянка Алина Загитова.