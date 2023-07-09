«Просто железка». Медведева рассказала о своём отношении к олимпийским медалям

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о том, как изменилось её отношение к олимпийским медалям. Спортсменка призналась, что не чувствует горечи или радости, глядя на свои награды.

«Ко мне недавно приезжала подруга, попросила показать олимпийские медали, и я вспомнила, что они где-то у меня лежат. Взяла в руки медаль и почувствовала — железка, просто железка, предмет с колечками. И случился когнитивный диссонанс. Раньше я думала, что это предмет, подтверждающий тот путь, который ты прошёл в спорте. Нет медали — и ты как будто его не проходил. А сейчас я поняла, что это вообще не так. Я держу этот предмет и понимаю, что у меня ничего нет — ни расстройства, ни радости. Как будто я живу в другой эре», — сказала Медведева в документальном фильме «Медведева против Медведевой».

Напомним, на Олимпийских играх 2018 года Медведева завоевала две серебряные медали — в командных и индивидуальных соревнованиях.