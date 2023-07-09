Медведева — о смерти бабушки: только во взрослом возрасте поняла, что это такое — потеря

Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как на её психологическом состоянии отразился уход из жизни бабушки, Валентины Лаврентьевны. Именно она привела Медведеву в фигурное катание.

«Ушла из жизни бабушка, и только во взрослом возрасте я поняла, что это такое — потеря. Я почувствовала, что такое трагедия, потеря близкого человека. (Плачет). Будьте здоровы, берегите себя и своих близких», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Медведева не выступает в соревнованиях начиная с сезона-2020/2021, когда она вернулась из Канады в Россию, в группу Этери Тутберидзе. При этом фигуристка принимает участие в различных ледовых шоу и других проектах, связанных с телевидением и Интернетом.