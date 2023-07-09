Медведева — о смерти бабушки: только во взрослом возрасте поняла, что это такое — потеря

Серебряный призёр Олимпиады-2018, двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как на её психологическом состоянии отразился уход из жизни бабушки, Валентины Лаврентьевны. Именно она привела Медведеву в фигурное катание.
«Ушла из жизни бабушка, и только во взрослом возрасте я поняла, что это такое — потеря. Я почувствовала, что такое трагедия, потеря близкого человека. (Плачет). Будьте здоровы, берегите себя и своих близких», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
Медведева не выступает в соревнованиях начиная с сезона-2020/2021, когда она вернулась из Канады в Россию, в группу Этери Тутберидзе. При этом фигуристка принимает участие в различных ледовых шоу и других проектах, связанных с телевидением и Интернетом.
- 9 июля 2023
-
10:56
-
10:48
-
10:30
-
10:16
-
10:03
- 8 июля 2023
-
19:20
-
19:06
-
18:45
-
18:39
-
17:58
-
17:45
-
17:04
-
14:33
-
12:10
-
11:21
-
00:34
-
00:07
- 7 июля 2023
-
23:42
-
23:25
-
12:28
-
11:53
- 6 июля 2023
-
22:51
-
21:45
-
21:21
-
21:02
-
20:44
-
18:06
-
15:52
-
15:31
-
15:16
-
14:58
-
14:20
-
13:55
-
13:29
-
12:44