«МОК нарушает все те правила, которые сам же и создал». Роднина — об Азиатских играх

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала допуск российских и белорусских спортсменов до участия в летних Азиатских играх 2023 года.

«Такое приглашение даёт возможность нашим спортсменам квалифицироваться на Олимпийские игры – 2024. Для того чтобы оценить это решение, нужно в первую очередь поставить себе вопрос. Хотим ли мы участвовать в олимпийском движении или можем обойтись играми БРИКС, ШОС и т.п.? И пока не ответим на этот вопрос, мы не сможем обсуждать целесообразность выступления на Азиатских играх на поставленных условиях.

С одной стороны, это какие-то подачки. С юридической точки зрения нет причин не допускать наших и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. МОК нарушает все те правила, которые сам же и создал. И понятие «честная игра» к МОК никак не относится.

С другой стороны, МОК ищет какие-то варианты, чтобы более-менее тактично выйти из создавшейся ситуации. То есть чтобы обелить себя. Замечательно, что есть Азиатский олимпийский комитет. Тем более что большая часть нашей страны географически находится в Азии», – приводит слова Родниной Vprognoze.ru.