Щербакова: почти не ела на Олимпиаде. Считала, что чем меньше ем, тем лучше тренируюсь

Олимпийская чемпионка 2022 года и чемпионка мира – 2021 в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как готовилась к Олимпийским играм в Пекине.

«Мне кажется, что я была очень подготовленная, потому что это был мой третий взрослый сезон. И ответственность росла постепенно. Вначале сезон менее важный, потом ты готовишься к чемпионату мира, потом олимпийский сезон.

Всё по нарастанию шло, и у меня не было резких взлётов и падений, меня постепенно ко всему жизнь готовила. К Олимпийским играм я полностью знала себя, свой организм, как готовиться, настраиваться, разминаться, что делать, чтобы не нервничать. Мне кажется, я там почти не ела. В тот момент я считала, что чем меньше ем, тем лучше буду тренироваться. Этот момент только сейчас приходит в норму, я начинаю понимать, как мне есть, и чтобы силы были, и чтобы не переедать», — сказала Щербакова в видео, опубликованном на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.