Появилось первое видео с Романом Костомаровым за пределами больницы

Появилось первое видео олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова за пределами больницы «Коммунарка», в которой он провёл 175 дней.
Костомаров, которому провели протезирование ног, передвигается самостоятельно. Супруга фигуриста Оксана Домнина открывает и закрывает ему двери, носит пакеты с фруктами и водит машину. Протезирование рук фигуристу только ещё предстоит.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале Super.ru.
Костомаров был госпитализирован с тяжёлой формой пневмонии 10 января 2023 года. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.
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