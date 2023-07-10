Михаил Коляда объяснил, почему решил приостановить карьеру

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2018 в команде, призёр чемпионатов мира и Европы в мужском одиночном катании Михаил Коляда рассказал, что ещё осенью 2022 года задумывался о приостановке карьеры, и объяснил, по какой причине.

«Такие мысли действительно были. Я много размышлял и пытался понять, что делать дальше. Определённо мне сейчас нужна пауза. Я устал морально, плюс есть проблемы со здоровьем, которые нужно решать.

В чём причина текущего состояния? Это очень сложно описать. Я не могу быть идеально готов физически из-за проблем со здоровьем, я не в порядке ментально. Мы говорили с Алексеем Николаевичем (Мишиным), и он считает, что у меня внутри происходят какие-то перемены, которые я до конца не осознаю. В таких случаях, когда не знаешь, что делать, лучше остановиться», — приводит слова Коляды «РИА Новости Спорт».