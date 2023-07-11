Журова — о ситуации с Сотниковой: будь это правдой, Родченков уже бы рассказал эту историю

Депутат Госдумы Светлана Журова высказалась об обращении НОК Южной Кореи в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием расследовать ситуацию с допинг-пробой чемпионки ОИ-2014 Аделины Сотниковой.

«Понятия не имею, что у неё была за положительная проба, она же олимпийская чемпионка. И никто у неё медали не отбирал. Я не помню, чтобы она была в списке тех, кого отстраняли. Странно, конечно, что такое отслеживают. Странно, что она такое сказала. Единственное, бывают моменты, что спортсмен делает терапевтическое разрешение на какие-то препараты для лечения. И получается ситуация, когда эта проба положительная ровно до того момента, пока спортсмен не предоставит все разрешения. Возможно, речь идёт о такой ситуации. Тогда может быть такой момент, что федерация уже забыла об этом. Потому что такая информация толком не хранится. Может быть, речь шла о такой ситуации?

Но даже о терапевтическом разрешении должна знать наша федерация. Расследование, конечно, можно провести, но это значит, что опять сейчас появится Родченков и скажет: «Да, я знал, но скрыл». Но, поверьте, если бы это было правдой, первое, что сделал бы Родченков, — это рассказал бы эту историю. Сотникова была бы первая в списке тех, кого надо лишить медали. Но я ни разу ничего такого не слышала.

Хотела ли она немного хайпа? Сейчас не то время для хайпа, давайте быть честными. Если только она не хочет лишиться медали, будучи не лишённой её столько лет. Никто даже не рассматривал её как человека, который может что-то там нарушать. Не знаю зачем, но это всё очень странно», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.