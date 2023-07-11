Слуцкая — о переходе Смолкина и Дэвис в Грузию: все наши лидеры — с нами

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась мнением о переходе российского танцевального дуэта Диана Дэвис/Глеб Смолкин в сборную команду Грузии.
«На сегодняшний день это не пара лидеров, но они достаточно неплохие спортсмены. У Дианы есть другое гражданство, и родилась она не в нашей стране, поэтому здесь в какой‑то степени даже и логично, что она ушла. Но она уходит с партнёром, по одному ведь сложно уходить. Здесь неправильно говорить слово «предатель». Сказать, что мы кого‑то потеряли, наверное, неправильно. Все наши лидеры — с нами», — приводит слова Слуцкой «Матч ТВ».
В июне Федерация фигурного катания Грузии подтвердила, что серебряные призёры чемпионата России в танцах на льду Дэвис и Смолкин с сезона‑2023/2024 будут представлять грузинскую сборную.
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