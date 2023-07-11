Стали известны подробности заболевания олимпийской чемпионки Анны Щербаковой

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова уже идёт на поправку после болезни, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Диагноз фигуристке был поставлен ещё во второй половине июня.

Ранее сообщалось, что Щербакова заболела мононуклеозом, из-за чего по рекомендации врачей во второй половине июня прекратила тренировки на сборе группы Этери Тутберидзе в Новогорске. Также по состоянию здоровья Анна не смогла принять участие в фестивале фигурного катания, который прошёл в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».

Фигуристка пропускала сезон-2022/2023, так как восстанавливалась после операции на колене. Вместе с Алексеем Ягудиным и Алиной Загитовой Анна была ведущей телешоу «Ледниковый период. Снова вместе», участвовала в ледовых шоу. Недавно появлялась информация о том, что Щербакова размышляет о возобновлении соревновательной деятельности в сезоне-2023/2024.