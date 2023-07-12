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Косторная рассказала о перенесённом в юниорстве мононуклеозе и поддержала Щербакову

Косторная рассказала о перенесённом в юниорстве мононуклеозе и поддержала Щербакову
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Российская фигуристка Алёна Косторная поддержала олимпийскую чемпионку 2022 года Анну Щербакову в восстановлении после мононуклеоза, рассказав о своём опыте этой болезни, перенесённой в юниорский период.

«Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей. Был большой удар по печени, после болезни этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен. Также из последствий была сильная усталость, боль в горле и скачущая температура на протяжении нескольких месяцев. Но я восстановилась, желаю скорейшего выздоровления Ане. Уверена, что у неё всё будет супер и она пройдёт эту трудность так же, как и все другие на её пути», — приводит слова Косторной ТАСС.

Во вторник, 11 июля, стало известно, что Анна Щербакова отказалась от тренировок после того, как у спортсменки обнаружили мононуклеоз.

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