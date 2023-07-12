Александр Плющенко сыграет главную роль в ремейке «Трёх мушкетёров»

10-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, сыграет роль д'Артаньяна в детстве в ремейке «Трёх мушкетёров», об этом сообщила его мама, Яна Рудковская, в своём телеграм-канале.
Фото: Телеграм-канал Яны Рудковской
«Саша вместе с дочкой Тимати – Алисой – будут играть в «Трёх мушкетёрах» героев фильма в детстве. Алиса – наша малышка Миледи, а Саша играет д'Артаньяна. Боярский тоже будет, так что контроль за качеством будет прямо по ГОСТу! Ну и встретятся два гасконца сквозь года. Лично я жду в нетерпении грима – интересно посмотреть, как белокурый Саша станет французским брюнетом с кудрями.
Сценарий очень ностальгический, сразу вспоминается старый добрый советский фильм. А так на месте все – и король, и герцог, и Констанция, и кардинал с его гвардейцами.
А вот будут старые песни или нет – узнаете сами», – написала Рудковская в своём телеграм-канале.
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