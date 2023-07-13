Авербух — о паре Тарасова/Морозов: они готовятся к шоу со мной

Серебряные призёры Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар Евгения Тарасова и Владимир Морозов готовятся к шоу под руководством Ильи Авербуха, об этом сообщил сам серебряный призёр Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф, тренер и продюсер ледовых шоу.

«Они готовятся к шоу, в августе большим коллективом будем выступать в Сочи. Будут выступать Лиза Туктамышева, Матвей Ветлугин, Женя Тарасова с Володей Морозовым, Оксана Домнина. Подготовка к шоу проходит со мной, будем ставить новые номера и программы», – приводит слова Авербуха «Матч ТВ».

Тарасова и Морозов с сезона-2021/2022 тренируются в «Хрустальном» в команде Этери Тутберидзе.

Напомним, ранее появилась информация, что фигуристы не готовятся к предстоящему сезону.