В ФФККР объяснили, почему в календаре сезона-2023/2024 нет финала Гран-при России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган объяснил, почему в календаре всероссийских соревнований на сезон-2023/2024 не запланирован финал Гран-при России.

Серия Гран-при России заменила Кубок страны в сезоне-2022/2023 и завершалась финалом, отбор на который проходил на шести этапах.

«Финал в этом роду не подразумевается по той причине, что в связи с проведением Спартакиады он должен был очень близко быть встроен в календарь. Одни и те же спортсмены, отобравшиеся и на финал, и на чемпионат, должны были бы три раза соревноваться друг с другом. В этом году финалом серии будет Спартакиада, в следующем опять будет финал серии. Призовые остались на том же уровне», — приводит слова Когана ТАСС.

Этапы Гран-при России пройдут с 3 октября по 27 ноября. Чемпионат России состоится 20-25 декабря в Челябинске. Спартакиада сильнейших спортсменов пройдёт 14-18 февраля в Магнитогорске.