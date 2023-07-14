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Камила Валиева примет участие в VK Fest в Москве

Камила Валиева примет участие в VK Fest в Москве
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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года Камила Валиева примет участие в VK Fest в Москве. Спортсменка станет частью сразу нескольких мероприятий фестиваля, который пройдёт уже в эти выходные.

В субботу, 15 июля, с 17:00 до 17:30 фигуристка проведет автограф-сессию на площадке «Блогеры», а в воскресенье, 16 июля, с 18:30 до 19:30 спортсменка выступит в зоне «Знание.Лекторий». Тема сессии, в которой будет участвовать Камила Валиева, — «Фиджитал-трансформация. Новые технологии в спорте».

VK Fest — 2023 в Москве пройдёт на территории Центрального парка культуры и отдыха имени Максима Горького. Помимо Камилы Валиевой, на фестивале выступят футболист Антон Шунин, синхронистка Мария Киселёва, баскетболист Андрей Кириленко и лыжник Александр Легков.

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