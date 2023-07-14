Роман Костомаров — болельщикам: спасибо за поддержку и добрые пожелания
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду российский фигурист Роман Костомаров поблагодарил болельщиков за поддержку в процессе восстановления после тяжёлой болезни.
«Всем привет. Спасибо вам за поддержку и добрые пожелания. Это очень вдохновляет, помогает бороться и идти дальше», — написал Костомаров в своём телеграм-канале.
Костомаров был госпитализирован 10 января 2023 года с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у спортсмена развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. После этапа протезирования ног Костомаров начал тренироваться в больнице, откуда был выписан через 175 дней после госпитализации. В дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.
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