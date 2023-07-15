Галлямов — о медиафутболе: буду помогать команде «Чисто Питер», у нас шикарный коллектив

Олимпийский чемпион в команде, чемпион мира Александр Галлямов, выступающий в спортивной паре с Анастасией Мишиной, высказался о коллаборации с медиафутбольным клубом «Чисто Питер».
«Будет ли ещё взаимодействие с медиафутболом? Всё это будет в зависимости от тренировок, соревнований. И также буду помогать команде, у нас создался прекрасный, шикарный коллектив. Уже закончились отборы. Ещё, конечно, будет немного формироваться команда, но это уже в финальной стадии. Главный тренер Владислав Радимов уже сформировал игроков, которые наиболее подойдут для всей команды, и даже медийные игроки — просто потрясающие парни. Всё очень интересно, очень интересный проект, и я удивлён, какими темпами Медиалига развивается. Это действительно очень круто!» — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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