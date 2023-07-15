«Вот они — мои спасители!» Роман Костомаров опубликовал трогательное фото с семьёй
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Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров опубликовал в социальных сетях свежее фото с супругой, чемпионкой мира 2009 года в танцах на льду Оксаной Домниной, и их детьми.
«Вот они — мои спасители! Сладкие и любимые», — подписал фото Костомаров.
Фото: из личного архива Романа Костомарова
Напомним, 6 июля 46-летнего Костомарова выписали из больницы, он находился там с 10 января. Фигурист попал в медицинское учреждение с тяжёлой формой пневмонии. Из-за осложнений, связанных с болезнью, у Костомарова развился некроз конечностей. Ему были проведены ампутации на руках и ногах. Ещё в больнице фигуристу установили протезы на ногах, в дальнейшем Роману предстоит протезирование рук.
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