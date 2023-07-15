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Вайцеховская: со словами Родниной в адрес Трусовой не согласилась бы. Помню интервью с ней

Вайцеховская: со словами Родниной в адрес Трусовой не согласилась бы. Помню интервью с ней
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Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивная журналистка Елена Вайцеховская отреагировала на слова трёхкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной по поводу поведения Александры Трусовой на Олимпиаде-2022.

«Ирина Роднина обычно очень чётко и аргументированно высказывает свою точку зрения на тот или иной счёт. Но вот с её словами в адрес Саши Трусовой на ОИ («…И вот эта истерика на Олимпийских играх. Значит, что-то не совсем там ладно…») я бы всё-таки не согласилась. Не потому, что Роднина не права — в целом она как раз более чем права и насчёт психики, и насчёт юношеских Олимпийских игр. Просто я очень хорошо помню своё интервью с Ириной от 1994 года, где она говорит: «Я никогда не была второй. И совершенно не представляю себе, что бы со мной было, случись проиграть хоть однажды. Наверное, что-нибудь страшное…», — написала Вайцеховская в своём «телеграм-канале».

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