Белорусский союз конькобежцев одобрил переход фигуриста Ивана Десятова в сборную США

Бывший россиянин, фигурист Иван Десятов получил заветный релиз о переходе в сборную США от Белорусского союза конькобежцев. Об этом сообщила его партнёрша по танцевальному дуэту Изабелла Флорес.

«Ваня официально получил релиз!

Сейчас мы с нетерпением ждём возможности провести отличный международный сезон. Такое ощущение, что с наших плеч свалился огромный груз; мы полны энергии и в полном восторге приступаем к работе.

Мы бы не двигались вперёд без поддержки этого прекрасного сообщества. Воистину с вашей помощью мы сделали возможным то, что казалось невозможным.

Большое спасибо всем, кто вносил свой вклад, делился и поддерживал – мы так благодарны», – написала Флорес на своей странице в социальной сети.

Напомним, федерация Республики Беларусь отказывалась давать добро на переход, пока Иван не выплатит $ 25 000, потраченных на его подготовку. Спортсмен активно собирал необходимую сумму в интернете.