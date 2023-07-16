Белорусский союз конькобежцев одобрил переход фигуриста Ивана Десятова в сборную США

Бывший россиянин, фигурист Иван Десятов получил заветный релиз о переходе в сборную США от Белорусского союза конькобежцев. Об этом сообщила его партнёрша по танцевальному дуэту Изабелла Флорес.
«Ваня официально получил релиз!
Сейчас мы с нетерпением ждём возможности провести отличный международный сезон. Такое ощущение, что с наших плеч свалился огромный груз; мы полны энергии и в полном восторге приступаем к работе.
Мы бы не двигались вперёд без поддержки этого прекрасного сообщества. Воистину с вашей помощью мы сделали возможным то, что казалось невозможным.
Большое спасибо всем, кто вносил свой вклад, делился и поддерживал – мы так благодарны», – написала Флорес на своей странице в социальной сети.
Напомним, федерация Республики Беларусь отказывалась давать добро на переход, пока Иван не выплатит $ 25 000, потраченных на его подготовку. Спортсмен активно собирал необходимую сумму в интернете.
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