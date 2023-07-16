Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Белорусский союз конькобежцев одобрил переход фигуриста Ивана Десятова в сборную США

Белорусский союз конькобежцев одобрил переход фигуриста Ивана Десятова в сборную США
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший россиянин, фигурист Иван Десятов получил заветный релиз о переходе в сборную США от Белорусского союза конькобежцев. Об этом сообщила его партнёрша по танцевальному дуэту Изабелла Флорес.

«Ваня официально получил релиз!

Сейчас мы с нетерпением ждём возможности провести отличный международный сезон. Такое ощущение, что с наших плеч свалился огромный груз; мы полны энергии и в полном восторге приступаем к работе.
Мы бы не двигались вперёд без поддержки этого прекрасного сообщества. Воистину с вашей помощью мы сделали возможным то, что казалось невозможным.

Большое спасибо всем, кто вносил свой вклад, делился и поддерживал – мы так благодарны», – написала Флорес на своей странице в социальной сети.

Напомним, федерация Республики Беларусь отказывалась давать добро на переход, пока Иван не выплатит $ 25 000, потраченных на его подготовку. Спортсмен активно собирал необходимую сумму в интернете.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023