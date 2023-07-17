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Бывшая фигуристка Тутберидзе — о тренировках: настолько сильные, и мы так много работали!

Бывшая фигуристка Тутберидзе — о тренировках: настолько сильные, и мы так много работали!
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Фигуристка Диана Гусева, ранее выступавшая под руководством Этери Тутберидзе, рассказала о тренировках.

«Какие были первые впечатления от тренировок в «Хрустальном»? Они были настолько сильные, и мы так много работали! Помню, до этого я не могла даже мечтать чисто откатать произвольную или прыгать каскады три-три. А через месяц у Этери Георгиевны я уже катала абсолютно все программы чисто, прыгала каскады три-три-три. Эмоции были хорошие, потому что у меня тогда всё получалось, и всё было прекрасно», — сказала Гусева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Гусева выступала в одиночном катании. Она тренировалась в ЦСКА у Светланы Букаревой, Максима Завозина, Инны Гончаренко и в «Хрустальном» у Этери Тутберидзе. Из-за травмы Диана перешла в танцы на льду. Она планировала выступать за Бельгию, но завершила карьеру после карантина во время пандемии коронавируса.

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