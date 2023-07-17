Бывшая фигуристка Диана Гусева вспомнила, как в «Хрустальном» запрыгали четверные
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Бывшая фигуристка Диана Гусева, тренировавшаяся в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе, рассказала, как спортсменки начали исполнять четверные.
«Это я хорошо помню, это было при мне. Первой прыгнула Аня Щербакова — четверной тулуп. А на следующей тренировке на другой день Саша прыгнула четверной сальхов. Потом Аня сломала ногу, и при мне Саша уже после сборов прыгнула четверной лутц. Это было что-то фантастическое! В один день она попробовала его на удочке, потом уже на следующей тренировке упала с докрученного лутца без удочки. И ещё на следующей тренировке уже выехала чистый четверной. Это была какая-то фантастика!» — сказала Гусева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
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