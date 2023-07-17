Бывшая фигуристка Тутберидзе — о Загитовой: с ней было очень приятно общаться

Бывшая фигуристка Диана Гусева, тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, рассказала об общении с чемпионками мира Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой.

«Успела ли пообщаться с Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой? Да. С Медведевой тогда мало общались, потому что она была намного старше меня. А с Алиной общались больше, так как она иногда оставалась на второй лёд, где я и каталась. Когда мы находились в раздевалке, она мне всегда рассказывала про свой юниорский чемпионат мира, что ей подарили, что она привезла. С ней было очень приятно общаться!» — сказала Гусева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Гусева выступала в одиночном катании. Из-за травмы Диана перешла в танцы на льду. Она планировала выступать за Бельгию, но завершила карьеру после карантина во время пандемии коронавируса.