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«Всю себя посвящает ребёнку». Экс-фигуристка Диана Гусева рассказала о Тутберидзе

«Всю себя посвящает ребёнку». Экс-фигуристка Диана Гусева рассказала о Тутберидзе
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Бывшая фигуристка Диана Гусева, тренировавшаяся под руководством Этери Тутберидзе, ответила на просьбу рассказать о наставнице в трёх словах.

«Охарактеризовать её в трёх словах тяжело, она заслуживает намного больше слов, но я постараюсь уместить это в три слова. Она очень требовательная, очень трудолюбивая, полностью отдаётся своей работе и в каких-то моментах она заботливая, потому что всю себя посвящает каждому ребёнку, старается ко всем и по-разному находить подход. А ещё она помогает не только в спорте, но и в личной жизни», — сказала Гусева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Гусева выступала в одиночном катании. Она тренировалась в ЦСКА у Светланы Букаревой, Максима Завозина, Инны Гончаренко и в «Хрустальном» у Тутберидзе.

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